Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas ve Seydikemer ilçelerinde çıkan orman yangınlarına karşı ekipler amansız mücadele veriyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin ve vatandaşların bu seferberliği Seydikemer'de sonuç verdi. İlçedeki iki farklı yangın kontrol altına alındı. Bu güzel haberi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Pakdemirli: 13 orman yangını sürüyor Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangınlar ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, 150 orman yangınından 137'sinin söndürüldüğünü söyledi.

Bakan Pakdemirli: Muğla Kavaklıdere'deki yangın kontrol altında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanlar ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, en son olarak Muğla Kavaklıdere'deki yangının kontrol altına alındığını aktardı. Şu ana kadar 118 yangının söndürüldüğünü belirten Pakdemirli, 7'sisin ise sürdüğünü söyledi.

Bakan Pakdemirli yangınlar ile ilgili son durumu paylaştı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 85 orman yangınından 74'ünün söndürüldüğünü açıkladı. Pakdemirli, 11 bölgede ise yangının sürdüğünü belirtti.