Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 Temmuz’da ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla eş zamanlı olarak Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu.

ALEVLER TERMİK SANTRALE YAKLAŞTI

Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken alevler Aşağı Mazı’dan Çökertme Mahallesi'ne dayandı. Alevler, Geren mevkiinde akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle bir anda kuvvetlendi. Pek çok mahalleye sıçrayan alevler, Milas’ta bulunan termik santralle de yaklaştı.

YOĞUN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çökertme-Ören yoluna düşen alevler nedeniyle yolun ulaşıma kapatıldığı bilgisi gelirken, yangının termik santrale daha fazla yaklaşmaması ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor.

Orman yangınlarında son gelişmeler Muğla, Antalya, Isparta, Uşak, Denizli ve Balıkesir'de alevlerle mücadele devam ediyor. OGM'den yapılan son açıklamaya göre 6 ilde, 11 noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin söndürme çalışmaları sürüyor.

Manavgat'taki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı ​Tüm Türkiye bir haftadır orman yangınları ile mücadele ediyor, yurdun her köşesinden yangın haberleri gelmeye devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. En büyük zararın yaşandığı yerlerden biri olan Manavgat'ta 28 Temmuz tarihinde başlayan yangınlarla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı. İşte detaylar...

Denizli'de yangın çıkarmaya çalışan bir kişi tutuklandı Denizli'de boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen H.E.B. isimli şüpheli tutuklandı.