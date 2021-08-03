Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Bakan Soylu'nun konuşmasından önemli satırbaşları;



"Tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımız büyük bir mücadele içinde" vurgulayan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şiddetli rüzgar söndürdüğümüz yangını yeniden alevlendirebiliyor. İnşallah yarın akşam vatandaşlarımıza daha iyi bir tabloyu bilgilendirebiliriz.

Provakasyon var mı? Var, yok diyemiyorum. Ormancının yanına giderek siz işinizi yapmıyorsunuz? diyenler hakikaten insanın moralini bozuyor. Orman işçisinden karayolu çalışanına kadar herkes mücadele veriyor.

İnsafsızlık ve vicdansızlıktır. Her şey olabilirsiniz, sanatçı, profesör olabilirsiniz, ama buradaki insanların duygularıyla, gerçekleriyle oynamalarına kimse müdahale edemez.

"POLİSİN TOMA'SI YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE İNDİĞİ ANDAN BERİ SU SIKIYOR"

Polisin TOMA'sı vatandaş protesto ederken su sıkıyor, şimdi de sıksın. E sıkıyor zaten. Yangın yerleşim yerlerine indiği andan itibaren TOMA'lar müdahaleye başladı. "



Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıklıyor Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris Öğretmenevi’nde basının karşısına geçti. Bakanlar orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıklıyor, işte detaylar...



Orman yangınlarında son gelişmeler Muğla, Antalya, Isparta, Uşak, Denizli ve Balıkesir'de alevlerle mücadele devam ediyor. OGM'den yapılan son açıklamaya göre 6 ilde, 11 noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin söndürme çalışmaları sürüyor.



Manavgat'taki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı ​Tüm Türkiye bir haftadır orman yangınları ile mücadele ediyor, yurdun her köşesinden yangın haberleri gelmeye devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. En büyük zararın yaşandığı yerlerden biri olan Manavgat'ta 28 Temmuz tarihinde başlayan yangınlarla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı. İşte detaylar...