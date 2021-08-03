Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı.

CAN KAYVINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı. 126 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 243 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,42, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,67 olarak kayda geçti.

AŞI SAYISI 74 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 225 bin 91'i birinci doz, 27 milyon 725 bin 135'i ikinci doz, 5 milyon 117 bin 285'i üçüncü doz olmak üzere 74 milyon 67 bin 511'e yükseldi. En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu. Bu illerde aşılama oranı yüzde 75'i geçti.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

BAKAN KOCA AŞI ÇAĞRISINA DEVAM ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir kez daha aşı çağrısında bulundu: "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli."



2 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Aşılama sürecinden iyi bir haber geldi; Muğla, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Amasya, Eskişehir, Aydın'dan sonra İzmir ve Tekirdağ da yüzde 75'in üzerinde aşılama oranıyla maviye döndü.



1 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 96 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 20 bin 890’de yeni vakanın olduğunu ve 96 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.