Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçmeler'deki yangın geçen hafta salı günü yerleşim alanlarının yanı başında başladı. Oteller ve evleri tehdit eden yangın insanların bulunduğu bölgeden uzaklaştı.

Ancak ormana yayılan alevleri kontrol altına almak kolay olmadı. Sahil şeridinde havadan ve karadan günler müdahale günler sürdü.

Yangının bölgeye verdiği hasar havadan görüntülendi

Bölgede aynı yerden çekilen fotoğraf karaleri de yangının yol açtığı tahribatı gösteriyor.

Önceden yemyeşil olan alanlar siyah ve griye büründü.

Marmaris'ten başka bir görüntü

Marmaris'te bir mahalle daha boşaltıldı Muğla Marmaris'te alevler Hisarönü Mahallesi'ni sardı. Mahalle tahliye edildi.

Marmaris’de felaketin boyutu dronelarla gözler önüne serildi Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanın öncesi ve sonrası görenlerin yüreğini yaktı. Havadan çekilen görüntülerde yemyeşil ilçe yerleşim yeri hariç tamamen siyaha büründüğü görüldü.

Marmaris yanmaya devam ediyor! Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Ekipler, söndürme helikopterlerinin de desteğiyle alevlerin Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ne yaklaşmaması için emek harcıyor. Marmaris-Datça yolu Yeşilbelde mevkiinde karayolunun ulaşıma kapatıldı. Yangın bölgesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangını Asparan ve Turunç bölgelerinde devam ettiğini, yerleşim birimlerine tehdit oluşturmadığını açıkladı.