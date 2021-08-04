Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 01.50'de ve 7,15 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,72 kilometre olarak ölçüldü.
Muğla Datça'da 4,4'lük deprem
04.08.2021 - 02:04 | Son Güncelleme: 04.08.2021 - 02:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,son depremler,
798661 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/798661.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER