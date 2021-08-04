Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bilgi kirliliğinin, "Doğru bilgilerin yanında veya dışında, yalan, yanlış ya da asılsız bilgilerin listelenmesi, yayılması." olduğu belirtildi.

"YANLIŞ BİLGİ DOĞRUYA GÖRE DAHA HIZLI YAYILIR"

Bilgi kirliliğinin nasıl oluştuğuna ilişkin, "Sanal ortam, kullanıcılara kontrolsüz ve sınırsız paylaşım imkanı sağlar. Kontrolsüz ve teyitsiz olarak dolaşıma dahil edilen bilgiler arama motorları, sosyal medya gibi mecralarda yayılır. Acil durum ya da yoğun gündem gibi dönemlerde iletişim mecraları bu yayılmayı hızlandırır. Sonuç olarak bir karmaşa ve 'bilgi kirliliği' ortaya çıkar. Unutmayın, yanlış bilgi doğrusuna göre çok daha hızlı yayılır." ifadelerine yer verildi.

Bilgi kirliliğinin zararlarını önlemek için nelerin yapılması gerektiğine ilişkin paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Sanal ortamdaki içeriklere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşın. Doğruluğundan emin olmadığınız bilgileri paylaşmayın. Doğru bilgiye ulaşılabilecek kaynakları araştırın. Sosyal medyada hızla yayılan bilgilere şüpheyle yaklaşın, bilgiyi paylaşmadan önce farklı kaynaklardan teyit edin."

Siber güvenlik uzmanları uyardı: Üçüncü Dünya Savaşı internet üzerinden olacak Tayvan siber güvenlik şirketi Devcore’un CEO’su Allen Own, dünyayı uyararak, "Üçüncü Dünya Savaşı internet üzerinden olacak" ifadelerini kullandı.

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Türk Telekom ‘Siber Güvenlik Kampı' başvurulara açılıyor Bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’ projesi için başvuru süreci başlıyor. 27 Haziran’a kadar başvuruların süreceği kampta dereceye giren gençler toplamda 33 bin TL değerinde ödülün sahibi olacak.