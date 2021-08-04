Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin terörle mücadelesinde başarılı operasyonlara imza atan kahraman komandolar, yangın söndürme çalışmalarının yanı sıra yangın sonrasında da vatandaşların yaralarını sarmak için canla başla çalışıyolar.

KOMANDODAN VATANDAŞA YARDIM ELİ

Türkiye'nin, terör örgütlerine yönelik yurt içi ve yurt dışındaki birçok operasyonunda görev alan İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı timleri, orman yangınının etkili olduğu Manavgat'ta yöre halkına destek için çalışmalar yapıyor.

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan komandolar, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması amacıyla yürütülen çalışmalara destek için harekete geçti.

İZMİR'DEN 2 TABUR ASKER GELDİ

Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında başarıyla görev yapan komandolar, Manavgat'ta yangınlardan etkilenen mahallelerde çalışmalara destek vermeye başladı.

İzmir'den 2 tabur halinde kente gelen askerler, timlere ayrılarak mahalle sakinlerine istekleri doğrultusunda yardım ediyor.

Orman yangınlarında son gelişmeler Muğla, Antalya, Isparta, Uşak, Denizli ve Balıkesir'de alevlerle mücadele devam ediyor. OGM'den yapılan son açıklamaya göre 6 ilde, 11 noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin söndürme çalışmaları sürüyor.