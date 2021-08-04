Konya'daki aile katliamında flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu aynı aileden 7 kişinin vahşice katledildiği olayda aranan katil zanlısı M.A. polis, jandarma ve özel harekat ekiplerinin büyük operasyonu ile yakalandı.

Konya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Konya Meram ilçemizde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızı vahşice katleden fail Mehmet Altun; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerimizin koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde saklandığı yerde sağ olarak yakalanmıştır” denildi.

BİR AİLEYİ BÖYLE KATLETTİ
Evi basıp 7 kişiyi öldürdüler Evi basıp 7 kişiyi öldürdüler Konya'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da olduğu 7 kişi hayatını kaybetti.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 tarihinde aynı aileden 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheli, Bozkır ilçesi kırsalında yakalanmıştır” denildi.
 

Konya’da katledilen aile ile ilgili şoke eden açıklama Konya’da katledilen aile ile ilgili şoke eden açıklama Konya'da 7 kişilik aileye silahlı saldırının ardından evlerini ateşe veren canilerle ilgili konuşan bir vatandaş, öncesinde barış konusunda anlaştıklarını söyledi.

Konya'da katliam: 7 kişiyi kurşuna dizip ateşe verdiler Konya'da katliam: 7 kişiyi kurşuna dizip ateşe verdiler Konya'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da olduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.