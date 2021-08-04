Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'daki aile katliamında flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu aynı aileden 7 kişinin vahşice katledildiği olayda aranan katil zanlısı M.A. polis, jandarma ve özel harekat ekiplerinin büyük operasyonu ile yakalandı.



Konya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Konya Meram ilçemizde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızı vahşice katleden fail Mehmet Altun; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerimizin koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde saklandığı yerde sağ olarak yakalanmıştır” denildi.



BİR AİLEYİ BÖYLE KATLETTİ

Evi basıp 7 kişiyi öldürdüler Konya'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da olduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 tarihinde aynı aileden 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheli, Bozkır ilçesi kırsalında yakalanmıştır” denildi.



Konya’da katledilen aile ile ilgili şoke eden açıklama Konya'da 7 kişilik aileye silahlı saldırının ardından evlerini ateşe veren canilerle ilgili konuşan bir vatandaş, öncesinde barış konusunda anlaştıklarını söyledi.



Konya'da katliam: 7 kişiyi kurşuna dizip ateşe verdiler Konya'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da olduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.