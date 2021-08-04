Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaris Hisarönü Altınkum mevkiinde bahçesini saran alevler içinde mahsur kalan Gülşen teyzeye yardım elini Maltepe Belediyesi ekipleri uzattı.

Güçlükle yürüyen yaşlı kadın yeniden hayata dönüşün mutluluğunu ekibe sarılarak paylaştı.

"YAVRULARIM ÇOK YARDIMCI OLDULAR"

Yaşadığı şoku atlatan Gülşen Tekin, “Aklım gitti benim. Neredeyse tıkanıyordum, çocuklar ambulansı durdurdular, oksijen bağladılar. Yavrularım çok yardımcı oldular, Allah’ım hepsinden razı olsun, yalnız bırakmadılar.” dedi

Son dakika... Manavgat'taki orman yangınını çocuk çıkarmış Bir haftadır gece gündüz demeden orman yangıları ile mücadelemiz devam ederken şoke eden bir son dakika haberi geldi. Yangında en çok kayıp veren Manavgat'tı buradaki orman yangınını çıkaranın 12 yaşında bir çocuk olduğu belirlendi.

Kahraman komandolar yangın sonrası seferber oldu Yangının zarar verdiği mahallelerde vatandaşların yardımına İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı timleri koşuyor.