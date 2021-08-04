Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklama Ardahan Valiliğinden yapıldı. Vaka artışı ve temaslıların fazla olması nedeniyle Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyü, Çıldır ilçesine bağlı Aşağıcambaz ve Göle ilçesine bağlı Çobanköy ile Karlıyazı köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla karantina kararı alındı.

Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köylerin girişlerinde önlem aldı.



Vaka sayıları arttı, 3 mahalle karantinaya alındı Diyarbakır'da koronavirüs vakalarının arttığı 3 mahalle karantinaya alındı.



Bitlis'te 21 apartman karantinaya alındı Bitlis'te artan vakalar üzerine harekete geçen yetkililer koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 apartmanı karantinaya aldı.