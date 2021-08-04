Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buldan'ın Türlübey Mahallesi'nde üç gün önce başlayan orman yangını iki defa kontrol altına alındı. Ancak alevler her defasında yeniden parladı. Bölgede yoğun çaba sarf eden itfaiye ve orman ekipleri, alevleri üçüncü defa kontrol almayı başardı. Söndürme çalışmaları devam ederken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, mahallede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Köyceğiz yangının dumanları Rodos’a ulaştı Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangınının büyüklüğü NASA’nın 4 Ağustos tarihli yayınladığı fotoğraflarda da gözüktü. Yayınlanan fotoğrafta Köyceğiz’deki yangının dumanlarının Rodos’a ulaştığı görüldü.



Yangın söndürme çalışmalarına Sikorsky de katıldı Jandarma, Sikorsky tipi helikoptere su sepeti takarak Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek vermeye başladı. Bakan Soylu, bunu "Tarihte bir ilk" olarak yorumladı.