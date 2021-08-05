Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda pazartesi günü başlayan orman yangını 3’üncü gününde hava ve karadan müdahale ile öğlen saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Ancak akşam saatlerinde Çandır köyündeki ormanlık alanların farklı bölgelerinde yeniden alevler yükselmeye başladı. Yükselen alevleri söndürmek için çalışmalar sürüyor.

RÜZGAR OLUMSUZ ETKİLİYOR

Öte yandan Bekirağalar köyü mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın devam ediyor. Ekipler ve vatandaşlar yangını kontrol altına alabilmek için büyük mücadele veriyor. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları zaman zaman olumsuz etkileniyor.

Köyceğiz yangının dumanları Rodos’a ulaştı Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangınının büyüklüğü NASA’nın 4 Ağustos tarihli yayınladığı fotoğraflarda da gözüktü. Yayınlanan fotoğrafta Köyceğiz’deki yangının dumanlarının Rodos’a ulaştığı görüldü.

Denizli'deki orman yangını 3. defa kontrol altında Deniz Buldan'daki orman yangını yeniden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın söndürme çalışmalarına Sikorsky de katıldı Jandarma, Sikorsky tipi helikoptere su sepeti takarak Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek vermeye başladı. Bakan Soylu, bunu "Tarihte bir ilk" olarak yorumladı.