MSB duyurdu! Termik santral sorunsuz şekilde tahliye edildi
05.08.2021 - 09:18 | Son Güncelleme: 05.08.2021 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Milas’ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. "
Etiketler : msb,ören,termik santral,
798813 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/798813.aspx
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