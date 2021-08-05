İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, "Van Çaldıran Soğuksu mevkiinde Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
05.08.2021 - 11:42 | Son Güncelleme: 05.08.2021 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı Van Çaldıran Soğuksu mevkiinde Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Etiketler : van,terörist,pöh,
798828 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/798828.aspx
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