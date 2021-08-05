Hakkari kırsalında iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, öldürülenlerden birinin terörden arananlar listesinde olduğunu açıkladı. Bakanlık, şunları aktardı: Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkâri-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında güvenlik güçleri tarafından iki terörist etkisiz hâle getirildi. Bunlardan birinin terörden arananlarda 'turuncu' kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 bölgede toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele operasyonları kapsamında 3 bölgede toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Mardin’de gri kategoride yer alan 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"Turuncu" listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Terörden arananlar listesinde "turuncu kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı terörist, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Hakkari kırsalında iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, öldürülenlerden birinin terörden arananlar listesinde olduğunu açıkladı. Bakanlık, şunları aktardı: Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkâri-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında güvenlik güçleri tarafından iki terörist etkisiz hâle getirildi. Bunlardan birinin terörden arananlarda 'turuncu' kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğu belirlendi.
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