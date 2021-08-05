Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'da 29 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında 8. gün geride kaldı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen pek çok bölgede alevler rüzgarın da şiddeti ile yayılmaya devam ediyor. Yangının bulunduğu yere göre, hava, kara ve denizden de müdahale edilen yangınlarda oluşan manzara yürekleri dağlıyor. Gönüllülerin yanı sıra Polis ve Jandarma Teşkilatı'nın TOMA'larının da gece gündüz alevlere müdahale ettiği yangında umutlu bekleyiş devam ediyor.

YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Halkın yoğun destek verdiği ateş savaşçılarının insanüstü gayretlerine rağmen yangınlar devam ediyor. Fesleğen ve Kavaklıdere yangınlarının havdan çekilmiş görüntüleri yürekleri dağlıyor.

Bakan Koca paylaştı! Antalya ve Muğla'da son durum ​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgeleri olan Antalya’da 6, Muğla’da ise 10 hastanın tedavilerine devam edildiğini ve toplamda Antalya’da 704, Muğla’da da 450 hastanın tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı. İki şehirdeki toplam can kaybını ise 8 olarak kaydetti.

Muğla çam balı için tehlike çanları Türkiye yangınlarla boğuşuyor. Muğla’nın ateşi çam balı üreticilerini sardı. Bölgedeki arıcıların ve yetkili derneklerin verdiği bilgiler korkutucu tabloyu gözler önüme seriyor.