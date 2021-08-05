Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Meram'a bağlı Hasanköy Mahallesi'nde geçen cuma akşamı Dedeoğulları ailesinin yedi ferdini öldüren ve önceki gün saklandığı mezarlıkta yakalanan Mehmet Altun ‘Tasarlayarak Canavarca Hisle 7 Kişiyi Öldürme, Yakarak Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Konut Dokunulmazlığının İhlali’ suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Altun "Dedeoğulları ailesinin evine giderken tanınmamak için cerrahi maske taktım. Kapıyı açanlara kendimi belediye memuru olarak tanıttım. Bunun üzerine aile bahçede toplandı. Maskemi çıkarınca beni tanıdılar ancak silahı görünce bir şey yapamadılar. Mayıs ayında iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin tutuklandığı kavga sebebiyle bulundukları şikâyetten vazgeçmelerini istedim, tartışma çıktı. Öldürme kastım yoktu ama aile üyeleri üzerime yürüyünce cinayetleri işledim. Arkamda iz bırakmamak için de evi ateşe verdim. Sürekli yer değiştirdim ve ağaç diplerinde gizlendim" diye konuştu.



BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 tarihinde aynı aileden 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, 04.08.2021 tarihinde Bozkır ilçesi kırsalında yakalanan şüpheli M.A., Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Tasarlayarak Canavarca Hisle 7 Kişiyi Öldürme, Yakarak Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Konut Dokunulmazlığının İhlali’ suçlarından dolayı Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanma talebi ile sevk edildi. Zanlı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi” denildi.



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