Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 1 hafta önce başlayan orman yangınları Çayhisar ve Sazak mahallelerinde devam etti. İki mahalle arasında öğleden sonra tekrar alevlenen yangın akşama doğru rüzgarın ters esmesiyle şiddetini arttırdı.

ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Gün battıktan sonra da alevlerin daha görünür hale geldiği bölgede hava kararmasıyla yangın uçağının müdahalesi son buldu. Dağlık alanın sarp noktalarında devam eden yangına karadan müdahale zorlaştı. Dağlık alandan yükselen alevler ise geceyi aydınlattı.

MENTEŞE YENİDEN YANIYOR

Karşıyaka Mahallesi Düzen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, iş makineleri, itfaiye ekipleri ile 5 TOMA ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bakan Koca paylaştı! Antalya ve Muğla'da son durum ​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgeleri olan Antalya’da 6, Muğla’da ise 10 hastanın tedavilerine devam edildiğini ve toplamda Antalya’da 704, Muğla’da da 450 hastanın tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı. İki şehirdeki toplam can kaybını ise 8 olarak kaydetti.

Muğla çam balı için tehlike çanları Türkiye yangınlarla boğuşuyor. Muğla’nın ateşi çam balı üreticilerini sardı. Bölgedeki arıcıların ve yetkili derneklerin verdiği bilgiler korkutucu tabloyu gözler önüme seriyor.