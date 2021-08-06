Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin farklı şehirlerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, yangın bölgelerinde provokatif yayınlarla 'yangınla mücadele edilmiyor' algısı oluşturulmaya çalışılıyor.

"YARDIM GEREK" DİYE BAĞIRDI

Antalya Gündoğmuş'ta alevleri söndürmek için havadan ve karadan çok sayıda ekibin seferber olmasına rağmen, bölgede bulunan bir kadın verdiği röportajda "Niye yardım yok? Bu kadar millet yandı. Yardım gerek" ifadelerini kullandı.

ALGI RÖPORTAJINI VATANDAŞIN KAMERASI DEŞİFRE ETTİ

Youtube'daki bir kanalda "Gündoğmuş'ta vatandaş sinir krizi geçirdi" başlığıyla paylaşılan videoda konuşan kadın, röportajda yangına uçak gönderilmediğini ve bölgedekilere yardım edilmediğini öne sürdü. Ancak provokasyon amaçlı röportajı, bölgeye yakın bir noktadan çeken vatandaş deşifre etti. Algı operasyonu niteliğindeki röportajı geniş bir açıdan kameraya kaydeden vatandaş, o sırada kadının çevresinde çok sayıda itfaiye ve yangınla mücadele ekibinin yer aldığını kanıtlıyor.

"ORTALIĞI KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR"

Kadının hiçbir önlem alınmadığına yönelik sözlerine rağmen aslında devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu vurgulayan vatandaş, "Helikopterlerin biri gidiyor, biri geliyor. daha ne yapsınlar? İşte bunun gibiler de ortalığı karıştırmak adına çalışmalar yapıyor ama başarısız olacaklar" şeklinde konuştu.

Orman yangınları ile mücadele eden Antalya’ya yağmur müjdesi Bir haftayı geçkin süredir farklı ilçelerde çıkan orman yangınları ile mücadele eden Antalya’da Cumartesi günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Yağmurun aynı gün kenti terk etmesi tahmin ediliyor.

Antalya Gündoğmuş'tan güzel haber! Yangın kontrol altında Orman yangını sebebiyle boşaltılan Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ekiplerin mücadelesi sonuç verdi. Alevler, ilçe merkezine gelmeden kontrol altına alındı.