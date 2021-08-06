Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Milas ilçesinde süren orman yangını gece saatlerinde Gürceğiz Mahallesini tehdit etmeye başladı. Yangının yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Termik Santraline doğru ilerlemesi nedeniyle santralde yangın tedbirleri alındı.

Milas-Ören yolu üzerinde bulunan termik santral önünde kapama noktası oluşturan jandarma ekipleri, sivil araçların Ören istikametine geçişine izin vermiyor.

SANTRALDE ALINAN ÖNLEMLER

Santralde ise olası bir yangına karşı önlemler alındı. Helikopterler havadan kontrol sağlarken, itfaiye araçları ve Emniyet'e ait TOMA araçları santral nizamiyesinde ve içerisinde hazır bekliyor. Santral içerisine çok sayıda iş makinası ve kamyon girerken, olası bir yangının santrale sıçramaması için hendek kasılıp tahkimat yapılacağı öne sürüldü.

MSB duyurdu! Termik santral sorunsuz şekilde tahliye edildi Milli Savunma Bakanlığı, Milas'ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmalarının devam ettiğini, termik santralde bulunan vatandaşların bölgeden emniyetle tahliye edildiğini bildirdi.