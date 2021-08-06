Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirterek, "Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist ise komandolarca etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.