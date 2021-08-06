Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirterek, "Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist ise komandolarca etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.
MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
06.08.2021 - 11:37 | Son Güncelleme: 06.08.2021 - 12:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Gara'da 2, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Etiketler : msb,terörist,ırak,
798937 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/798937.aspx
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