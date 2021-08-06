Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenen bilgilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 65,46 olarak ölçüldü.

Su miktarı bugün itibarıyla Istrancalar'da yüzde 34,15, Terkos'ta yüzde 71,92, Sazlıdere'de yüzde 35,08, Alibey'de yüzde 36,6, Büyükçekmece'de yüzde 60,6, Ömerli'de yüzde 93,47, Darlık'ta yüzde 67,62, Elmalı'da yüzde 81,21, Kazandere'de yüzde 31,75 ve Pabuçdere'de yüzde 15,84 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 568,61 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 423,2 milyon metreküp oldu.

İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,3 milyon metreküpten, 2,9 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

SU TÜKETİMİ ARTIYOR

İstanbul'da su tüketimi, sıcaklıkla doğru orantılı artış gösteriyor.

Kış aylarında şehre verilen su miktarı ortalama 2 milyon 795 bin metreküp iken bu rakam yaz aylarında ortalama 3 milyon 140 bin metreküpe çıktı.

Son dört gün içerisinde kente verilen su miktarı 262 bin metreküp artış göstererek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul'da dün 3 milyon 483 bin metreküp su tüketildi.