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Ümitcan Uygun'un evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu geldi Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak görülen Ümitcan Uygun'un yine bir vukuata karıştı. Uygun'un evinde bu sefer başka bir kız öldü.
Esra Hankulu evinde ölü bulunmuştu, Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi
06.08.2021 - 18:33 | Son Güncelleme: 06.08.2021 - 18:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Etiketler : esra hankulu,ümitcan uygun,son dakika,
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