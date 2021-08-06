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Ümitcan Uygun'un evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu geldi Ümitcan Uygun'un evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu geldi Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak görülen Ümitcan Uygun'un yine bir vukuata karıştı. Uygun'un evinde bu sefer başka bir kız öldü.

 