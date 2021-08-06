Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'dan Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele için gönderilen 4’üncü ekip yola çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla hazır duruma getirilen 200 kişilik yangına müdahale ekibi hazırlıklarını tamamladı. Ekip, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’ndan yola çıktı" denildi.

Azerbaycan daha önce de destek için 1 amfibi uçak, 1 helikopter, 93 itfaiye aracı, 510 kişilik yangına müdahale ekibini Türkiye'ye göndermişti.

Azerbaycan'dan, Türkiye’ye bir destek daha Azerbaycan, Türkiye’deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 150 kişilik ekip, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçağı Türkiye’ye gönderiyor.

Azerbaycanlı ekip orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'de Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi.

Azerbaycan'dan yangın desteği: 500 kişilik ekip gönderiyor Azerbaycan, Ege ve Akdeniz'de yangınlarla mücadele eden Türkiye'ye ekipmanlarla birlikte 500 kişilik ekiple yardım göndereceğini açıkladı.