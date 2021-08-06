Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 6 Ağustos’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 957 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 101 oldu. Son 1 günde toplam 243 bin 280 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 6 bin 941 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 67,02 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 45,91 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 75 milyon 554 bin 132'e yükseldi.

İLK SIRADA MUĞLA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 41,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’nın ardından Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır takip etti.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR VE AŞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda tedbir ve aşı mesajı vererek, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun" ifadelerini kullandı

5 Ağustos koronavirüs tablosu Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.

4 Ağustos koronavirüs tablosu Son 24 saatte 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi. 122 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 96 kişi sağlığına kavuştu.