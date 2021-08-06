Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla bölgesinde devam eden Yatağan Hacıbayramlar, Menteşe Yumaklı, Göktepe, Köyceğiz ilçesi ve Milas ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Havanın kararmasının ardından hava unsurları çalışmalarını tamamlayacak.

OTMANLAR'DA YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Köyceğiz yangını Otmanlar Mahallesi civarında yoğun bir şekilde devam ediyor. Tüm önlemler Otmanlar Mahallesi'nin tehlikeye maruz kalmaması için alınırken, alevler ilerleyişini sürdürüyor.

KAVAKLIDERE'DE BAŞLADI

Kavaklıdere’de başlayan ve daha sonra Menteşe’ye sirayet eden yangın, Kozağaç ve Bayır Mahallerini tehdit etti. Yangın gün boyunca Yumaklı ve Göktepe Kulesi'nin alt kısımlarında yoğun bir şekilde etkisini gösterdi ve daha sonra rüzgarın ters dönmesi ile tekrar Kavaklıdere bölgesine dönüş yaptı. Yangın, Yılanlı bölgesi Şenyayla tarafında zirvelerde ve kanyonlara devam ediyor.

TERMİNALE DESTEK

Milas yangını ise gün boyu çalışmalar Yeniköy Termik Santralı civarında yoğunlaştırıldı. Bölgede çalışmalar halen devam ediyor ve alevlerin Yeniköy Termik Santrali’ne ulaşmaması için ekipler havadan ve karadan mücadele veriyor.

AYDIN SINIRINA DOĞRU İLERLİYOR

Bugün öğle saatlerinde Yatağan ilçesi Hacıveliler Mahallesi yakınlarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü ve Aydın sınırına doğru ilerliyor.

Muğla'da alevler yeniden yükseldi Muğla'da 29 Temmuz’da başlayan orman yangınları devam ediyor. Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alınırken diğer bölgelerdeki yangınlar devam ediyor. Milas Fesleğen ile Kavaklıdere yangınlarında ise alevler yeniden yükseldi.

Muğla çam balı için tehlike çanları Türkiye yangınlarla boğuşuyor. Muğla’nın ateşi çam balı üreticilerini sardı. Bölgedeki arıcıların ve yetkili derneklerin verdiği bilgiler korkutucu tabloyu gözler önüme seriyor.