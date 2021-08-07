Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Pakdemirli, 28 Temmuz - 5 Ağustos 2021 tarihli orman yangınları detay durumu listesini açıkladı. Çıkan yangınlardan 209 orman yangınının kontrol altına alındığını, 13 yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Muğla’da 15 yangından 8’i, Isparta’da 3 yangından 1’i, Aydın’da 3 yangında 2’si, Karabük’te 2 yangından 1’i ve Burdur’da 1 yangından 1’i devam ediyor.

5 İLDE 13 ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Orman Kahramanları'nın 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı” dedi.

Bakan Pakdemirli açıkladı: Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı Türkiye genelinde orman yangınlarından 198'i kontrol altında. 4 ildeki 10 noktada söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu paylaştı Bakan Pakdemirli, son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına alındığını, Muğla'da 7, Antalya'da 2, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangını kontrol altına alma çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.