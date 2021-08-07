Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşener “Sen benden helallik almadan ölemezsin. Bu net. Bak siyaset ayrı. Oy verme, senin siyasetini hiç beğenmiyorum de. Bak hiç onlara bir şey diyemem. O senin hakkın” dedi.

Yaşlı adamın “Kılıçdaroğlu el kaldıracak. Meral Hanım da el kaldıracak. Aldatmayın milleti” demesi üzerine Akşener “Harika bunlar çok güzel yapılmış. Ya ben ne yaptım arkadaş size? Ne söyledim şu ana kadar? Bir şey yaptım mı? Hayır. Rahmetli Erbakan Hoca’mın yanında İçişleri Bakanlığı yaptım. Sen bunları unutmuşun sevgili abim unutmuşsun. Sen AK Partili olunca unutmuşsun. Bak helallik alman lazım benden. Çok ciddi söylüyorum” diye konuştu.

Bunun üzerine yaşlı adamın “Sen hakkını helal edersin” demesinin ardından İyi Parti lideri “Etmiyorum, haram olsun hepinize. Tamam mı? Mahşerde özellikle senle görüşeceğiz. Kol kola çok günah... Ne ayıp şey ne zaman koluna girdim ben Kılıçdaroğlu’nun” ifadelerinde bulundu. Ayrıca bir kadın da Akşener’e yönelik olarak “Onun ne işi var bizim memleketimizde? Memleketi perişan ettiler. Bizim teröristlerle işimiz yok” diyerek tepki gösterdi.

Akşener de ortağı gibi yatırımcıları tehdit etti İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi yatırımcıları tehdit etti.