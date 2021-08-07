Ankara'da Esra Hankulu'nun (25) şüpheli ölümüne ilişkin tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadaki paylaşımları sebebi ile dün gözaltına alınmıştı.
Erol Uygun, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü.
'DEVLETİ AŞAĞILAMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Burada savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan tutuklandı.
Ümitcan Uygun da dün "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.
Ümitcan Uygun'un sevgilisi Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin yeni gelişme Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddia edilen ve Uygun'la geceyi geçirdikten sonra ölü olarak bulunan Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiği evdeki diğer şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı.
Esra Hankulu'yu öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tutuklandı Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun, kasten öldürme suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.