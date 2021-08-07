Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB, orman yangınları için tüm imkanlarını seferber ediyor. Bu kapsamda MSB tarafından yangın bölgesinde canla başla çalışan Mehmetçik'in çalışmalarına yönelik bir video paylaşıldı.

OMUZ OMUZA MÜCADELE

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve fedakar Mehmetçik, birçok bölgede çıkan orman yangınlarına karşı devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadele etmeye devam ediyor. Mehmetçik tüm imkanlarıyla yüce devletimizin ve asil milletimizin emrinde, hizmetindedir." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, başta Antalya ve Muğla olmak üzere, ülkenin değişik bölgelerindeki yangınlara hava, kara ve denizden müdahale eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin çalışmalarının bulunduğu video yer aldı.

İHA'larla alevlere etkili müdahale: Nokta atışı İHA'lar orman yangınların genel gidişatının görülmesi ve ısı noktalarının tespiti ile müdahale yerlerinin belirlenmesi açısından önemli rol oynayıp, ulaşılan bilgiler çerçevesinde nokta atışı ile yangınlara müdahale ediyor.