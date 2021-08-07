Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 7 Ağustos’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 25 bin 100 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112 oldu. Son 1 günde toplam 246 bin 037 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 6 bin 758 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 67,15 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 46,20 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 75 milyon 857 bin 256'a yükseldi.

AŞILAMA AÇIKLAMASI

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 41,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’nın ardından Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır takip etti.

"AŞINIZI OLUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız” dedi.

Grip aşısı koronavirüse karşı etkili mi? Miami Üniversitesi Miller Tıp Fakültesinde yapılan yeni bir çalışma, yıllık grip aşısı yaptırmanın Covid-19'a karşı da koruma sağlayabileceğini ortaya koydu.

6 ağustos koronavirüs haritası Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti. Aşılama oranında Yalova sarıdan maviye dönerken, Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı ve tedbir mesajı vererek, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun" ifadelerini kullandı