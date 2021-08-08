Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İzmir Valiliğinin talebi üzerine Urla ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Ege Ordusu Komutanlığımızdan personel ve iş makinesi görevlendirilmiştir” denildi.

İzmir'de bulanık gözkyüzünün sebebi belli oldu İzmirliler, sarı ve kızıllığın hakim olduğu bir sabaha uyandı. Pek çok İzmirli sosyal medya hesabından gökyüzü ve güneş fotoğrafları paylaşıp İzmir'i trend topic listesinin üst sırasına taşırken, havadaki durumun sebebinin orman yangınlarındaki duman ve partiküllerin güneyli rüzgar akışlarıyla taşınması olduğu belirtildi.

İzmir Ödemiş'te orman yangını! Kontrol altına alındı İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.