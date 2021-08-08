Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangından etkilenen bölgelere; Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından 72 milyon 500 bin liralık nakdî yardım gönderildi. Bunun yanı sıra Sahil Güvenlik ekipleri, 29 Temmuz ila 5 Ağustos tarihlerinde 8 bin 326 kişiyi denizden güvenli bölgelere tahliye etti.

Mehmetçik yangın bölgesinde canla başla çalışıyor Orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgelerde çalışmalara katılan Mehmetçiğin yer aldığı bir video Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı.