Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye okçulukta ilk madalyayı kazandıran Mete Gazoz'u ağırladı.

Huber Köşk'ünde gerçekleştirilen görüşmede, Mete Gazoz'un ailesi de yer aldı. Emine Erdoğan, altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattığı için Gazoz'u tebrik etti.

Mete Gazoz da kişisel gelişimine ilişkin aldığı eğitimler hakkında Emine Erdoğan'a bilgi verdi.

"GERÇEK ŞAMPİYON ANNE BABASI"

Milli okçu Gazoz, bu süreçte en büyük destekçisinin annesi ve babası olduğunu, yıllardır birlikte bugünler için çalıştıklarını anlattı.

Emine Erdoğan da, "Başarı tesadüf değil, gerçek şampiyon anne babası" ifadesini kullandı. Mete Gazoz'un, kız kardeşinin de okçulukla ilgilendiğini söylemesi üzerine Erdoğan, kardeşinin de ağabeyinin açtığı yolda ilerleyeceğine inandığını dile getirdi.

Emine Erdoğan, Mete'nin başarısının tüm sporculara ve ailelerine örnek olması temennisinde bulunurken, Mete Gazoz da Türkiye'yi gururlandıracak yeni başarılar için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Mete Gazoz: Altın madalyanın geleceğini 5 sene önce hissettim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye tarihinde okçulukta ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz, olimpiyat altın madalyasını kazanacağını 5 sene önceden hissettiğini söyledi.

Altın madalya Mete Gazoz'un! Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 mağlup ederek altın madalyayı aldı.