Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü ile ilgili tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ağabeyi Erol Uygun, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' suçundan gözaltına alınmıştı.

Erol Uygun, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Burada savcılık sorgusu yapılan ağabey Uygun daha sonra sevk edildiği mahkemece, 1 ay konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.