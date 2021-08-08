Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de otobüsün Edremit güzergahında uçuruma yuvarlanması üzerine 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı kaza dolayyisiyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

"SÜRECİN YAKINDAN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Balıkesir'deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de yolcu otobüsü yoldan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Balıkesir'de yolcu otobüsünün takla atması sonucu meydana gelen kazada ilk açıklamalara göre 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı

Balıkesir'de feci kazanın olduğu yer drone ile görüntülendi Balıkesir çevre yolunda şarampolden yuvarlanan yolcu otobüsü ve olay yeri drone ile havadan görüntülendi. 15 kişiye mezar olan ve 17 kişinin de yaralandığı takla atan otobüs, vinçlerle kaldırılıp düzeltildi.

Balıkesir kazasının ardından morg önünde büyük acı Balıkesir-Edremit çevre yolunda sabaha karşı meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı.