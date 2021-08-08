Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hakkari'yi örnek gösterdi. Koca, “Hakkari aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı” dedi.
HAKKARİ ÖRNEK ALINMALI
Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hakkari aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı!” ifadelerine yer verdi.
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Bakan Koca duyurdu, Hakkari 13. sıraya yükseldi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından aşılama çalışmalarına dair bilgi vermeye devam ediyor. Bakan Koca yaptığı son paylaşımda "Sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi." diyerek Hakkari için müjdeyi verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hakkari'yi örnek gösterdi. Koca, “Hakkari aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı” dedi.
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