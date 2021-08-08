Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Muğla'da meydana geldi. Orman yangınlarına müdahale eden görevlileirn başına talihsiz bir kaza geldi. Söndürme çalışmaları esnasında yanan ağaç 2 görevlinin üstüne düştü. Üzerlerine ağaç düşmesi sonucu ağır yaralanan görevliler acile kaldırıldı. Yaralılardan biri askeri helikopter ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AĞIR YARALANDILAR

Muğla’da 11 gündür devam eden orman yangınlarında orman işçilerinin yanında gönüllüler de ‘Yeşil Vatan’ı korumak için canla başla alevlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Kavaklıdere ilçesinden Menteşe ilçesine sıçrayan orman yangının kontrol altına alınması çalışmaları sırasında yaşanan kazada iki kişi ağır yaralandı. Üzerlerine ağaç düşen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Menteşe ilçesine bağlı Şenyayla Mahallesi Ardıçova mevkiinde orman yangınına müdahale eden gönüllü Hakan Tutuş ve orman işçisi Selim Korkmaz'ın söndürme çalışmaları esnasında üzerlerine ağaç düştü. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılardan biri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma helikopteri ile diğeri de ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla Belediyesi yangın söndürme helikopteri getirtti Muğla’da yangınlarla daha etkin mücadele için görüşmelerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4,5 ton su kapasitesine sahip yangın söndürme helikopterinin Muğla’ya gelmesini sağladı.

Yangın söndürme çalışmalarına Sikorsky de katıldı Jandarma, Sikorsky tipi helikoptere su sepeti takarak Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek vermeye başladı. Bakan Soylu, bunu "Tarihte bir ilk" olarak yorumladı.