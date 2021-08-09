Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde hayatını kaybeden bir kişi için ailesi caminin içinde bulunan taziye evinde taziye kurdu.

30 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF

Taziyeye katılanlar yemek yedikten sonra evlerine gitti. Aradan geçen 3 günün sonunda eve giden 30 kişide korona virüs belirtileri üzerine yapılan testleri pozitif çıktı.

Filyasyon ekipleri, korona virüs testi pozitif çıkan 30 kişiyi evde izolasyona kalmasını istedi.

Gece geç saatlerden durumları ağırlaşan 15 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, diğer 15 hastanın tedavisi ise evde sürüyor.

8 Ağustos koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bilgilendirmede, Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Covid-19 testinin yapıldığı, 22 bin 699 kişinin testinin pozitif çıktığı, 108 kişinin ise hayatını kaybettiği görüldü.

Korona pozitif hasta otele kayıt yaptırdıi yakalandı Kırıkkale'de otel odasında tespit edilen korona virüs hastası bir vatandaş ile otel işletmecisine 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı.