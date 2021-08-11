Terör örgütü PKK darbe almaya devam ediyor, örgütten kaçan teröristler tek tek teslim olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 6 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine gerele teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
SENE BAŞINDAN BU YANA 126 TERÖRİST TESLİM OLDU
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 126'ya yükseldi.
TSK ikna etti, örgüt üyesi teslim oldu TSK'nın ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'ya mensup bir kişi teslim oldu.
5 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama ile 5 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğu öğrenildi.
İkna edilen 6 terörist daha teslim oldu
PKK'da çözülme devam ediyor, PKK'dan kaçan teröristler ikna edilerek tek tek teslim oluyorlar. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu 6 terörist daha teslim oldu.
Terör örgütü PKK darbe almaya devam ediyor, örgütten kaçan teröristler tek tek teslim olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 6 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine gerele teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Etiketler : terörist,pkk,teslim oldu,haberler,