Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kastamonu, Bartın, Sinop valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir. Sel bölgesinde arama kurtarma ekiplerimizce vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir."

Karadeniz sele teslim! Karadeniz bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağışlar ile birlikte birçok şehirde sel ve su baskınları görülürken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Felaketlerde pek çok ev, iş yeri ve araba zarar görürken Kastamonu'da bir ve Bartın'da iki kişi hayatlarını kaybetti.

Bartın'da sel felaketi! Ev ve iş yerleri su altında Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken birçok araç sular altında kaldı. Köprülerin yıkıldığı selde ev ve iş yerlerini de su bastı.