Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İnsan hakları ihlali düşüncesine katılmıyorum. Bir devletin görevi nedir? Vatandaşını sağlığını korumaktır. Sağlığını koruması için gerekli olan ne ise bunları temindir. Biz bu işleri başardık. Şehir hastanelerimizle birlikte ülkemizi farklı bir yere taşımış durumdayız.

AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM

Kovid-19'la mücadelede elimizdeki en güçlü silahımız aşı. Hastalığın ortadan kalkması için toplumun büyük kısmının bağışıklık kazanması şart, bunu aşıyla kazanacak. Biz toplumumuzun tamamının aşılanmasını istiyoruz. Biz de herkes gibi kendi aşımızı TURKOVAC olarak geliştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Son günlerde artan vakaların aşılanma durumuna baktığımızda görüyoruz ki hastaneye yatanların, yoğun bakımlarda tedavisi gerekenlerin ekseriyeti aşı olmayanlar veya aşı sürecini tamamlamamış olanlar. Tüm vatandaşlarımızı Cumhurbaşkanları olarak aşı olmaya davet ediyorum.

TURKOVAC AŞISINDA SON DURUM

Şu anda ilgili hastanelerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Bunun 3. doz aşamasındayız. Neticeler şu ana kadar gayet güzel. Herhalde müjdeyi yıl dolmadan alacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uçakları çürümeye terk etmişler Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan; "THK yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi çalışır durumdaki uçakların da bakımını yaptırmayarak hepsini çürümeye terk etmişler. Bunların 3 tanesi pert, 6 tanesi 'eh'." dedi

Erdoğan: Hiçbir hesap yapmadan yaraları saralım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, yangında zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının bir an önce karşılanması gerektiği konusunda kurmaylarına talimat verdi.