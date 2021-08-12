Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı illerde etkisini gösteren selle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Kastamonu, Sinop ve Bartın'da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarla yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, "Üç ilimizdeki sel felaketine 4 bin 644 personel, 610 araç, 437 iş makinesi, 66 ambulans, 19 helikopter, 3 mobil koordinasyon tırı, 24 bot, 18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkan ile müdahale etmekteyiz. Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Bölgede rekor yağış miktarları kaydedildi. Yıllık yağış miktarının üçte birinin sadece bir günde düştüğü belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı vatandaşları güvenli bölgelerden ayrılmamalı konusunda uyardı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terketmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir" denildi.

Ayrıca açıklamada tahliye çalışmalarınında sürdüğü belirtildi.

BARTIN

Sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.

Kastamonu'da sağanak su baskınlarına yol açKumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus kara yolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını bildirdi.

Vali Güner, burada da menfez göçmesi nedeniyle ileriye gidilemediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. (Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkisi) Dere yatağında evler vardı oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akören Söküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliğinden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar."

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Bartın-Karabük kara yolu Bahçecik mevkisindeki bir evde mahsur kalan Yaşar ve eşi Şehriye Karapınar ile oğulları Ali ve eşi Sultan Karapınar'ın kurtarılması için bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekiplerince bağlanan ipler yardımıyla evinden çıkarılan vatandaşlar güvenli bölgeye taşındı. Karapınar ailesinin hayvanları da ekiplerce kurtarıldı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını izledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Evinde mahsur kalan Ali Karapınar, gazetecilere, gece saat 02.00'den beri yağmur yağdığını belirterek, şiddetli yağış nedeniyle selin evlerine doğru geldiğini anlattı.

Sultan Karapınar da gece saatlerinden beri mağdur olduklarını aktardı.

Yaşar Karapınar ise çok korktuklarını ifade ederek, "Korkulmayacak iş değil ki. Bağıra bağıra sesim soluğum kesildi." dedi. Kurtarılan aile üyeleri ekiplere teşekkür etti.

13 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı. Araçta bulunan 2 yaralı, AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynı yolun Bahçecik mevkisinde de çöken köprü nedeniyle iki araç kanala devrildi. Araçlarda bulunan 11 yaralı, kurtarılmalarının ardından Bartın ve Karabük'teki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SELE KAPILAN YAŞLI KADIN ARANIYOR

Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Akören Söküler köyünde de sel nedeniyle ahşap bir evin büyük bölümü yıkıldı, yaşlı bir kadın sel sularına kapıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşlı kadını arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Arife Ünal'ı (85) arama çalışmasına jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köy sakinleri de katılıyor.

Yaşlı kadının oğlu Abdurrahman Ünal (59), gazetecilere, sağanak sırasında annesi ve eşiyle evde bulunduğunu söyledi.

Evden çıkmaya zaman bulamadıklarını anlatan Ünal, "Annemle odada oturuyorduk. Su basınca ikimiz ahıra düştük. Karanlık olduğundan annemi bulamadım. Sele gitmekten kendim de zor kurtuldum. Hanımımın durumu iyi. Ahırda iki hayvan vardı, biri sele gitmiş, diğerini kurtardık." diye konuştu.

Azdavay ilçesi ile Kastamonu'yu birbirine bağlayan kara yolunun Samancılar mevkisinde de sağanağın ardından sel oluştu.

Kara yolu, su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kopuk mevkisinde kara yolunun çökmesi nedeniyle yolda kalan araçların içindeki sürücüler mahsur kaldı.

Sürücüleri AFAD ekipleri suda güçlükle ilerleyerek kurtardı. Dere yatağındaki çok sayıda köprünün yıkılmasıyla ulaşımın sağlanamadığı Zafer ve Akörensöküler köyleri için de belediye ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, alternatif yol yaparak bu köylere ulaşımı sağladı.

KASTAMONU-BOZKURT KARA YOLUNDA ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Bozkurt'ta etkili olan sağanağın ardından birçok bölgede heyelan meydana geldi.

Sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Bozkurt ilçesine giderken kullandığı kara yolunun Esentepe mevkisinde heyelan nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışmasıyla yol ulaşıma açılırken, heyelanların devam ettiği bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

KASTAMONU VALİSİ ÇAKIR'DAN VATANDAŞLARA UYARI

Sel bölgesine gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışların dün akşam Abana ve Buzkurt ilçelerinde su basmalarına neden olduğunu söyledi.

Gece boyu yağan yağmur nedeniyle Azdavay ilçe merkezinden geçen derenin taştığını belirten Çakır, "İlçe merkezinde su basması söz konusu oldu. Şu an ilçeye 10 kilometre kala dönmek zorunda kaldık. Çünkü yolda göçmeler var, geçemedik. Karayolları ekiplerimiz yol açmaya çalışıyorlar. 1-2 saat içeresinde ulaşacağımızı ümit ediyoruz." dedi.

SİNOP'TA SAĞANAĞIN ARDINDAN ÇAY TAŞTI, EVLERİ SU BASTI

Sinop'ta da kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu.

Ayancık ilçesinde de aşırı yağış nedeniyle Ayancık Çayı'nın taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi.

İlçede Ayancık Çayı'nın taşması sonucu birçok vatandaşın bulundukları yerde mahsur kaldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca gönderilen kurtarma helikopteri ilçeye ulaştı. Sinop İl Özel İdaresi şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopter ile güvenli bölgelere taşınıyor.

İlçedeki kurtarma operasyonuna iş makinaları da destek veriyor.

Öte yandan Sinop-Ayancık karayolunda 2 noktada yaşanan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldaki heyelanın temizlenme çalışmaları sürüyor.

Kurtarma ekiplerinin ilçeye Türkeli, Çatalzeytin ve Kastamonu karayolu üzerinden ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

KARABÜK'TE SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU, DERELER TAŞTI

Kent merkezi ve ilçelerde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Rögarların taştığı bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Karabük Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.

Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde de bazı apartmanların bodrum katındaki daireleri su bastı.

Kuvvetli sağanak nedeniyle Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyündeki Arnavut Köprüsü çöktü.

Çöken köprü nedeniyle Ovaşeyhler, Karataş, Hacışaban ve Akçakese köylerinin yolları ulaşıma kapandı. Köylere ulaşım Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyü üzerinden sağlanıyor.

İlçe genelinde ise küçük çaplı su baskınlarına neden olan sağanak bazı grup ve köy yollarında hasar oluşturdu.

Safranbolu ilçesinde Bulak Mencilis Mağarası girişindeki derenin taşması sebebiyle ziyaretçi girişi yasaklandı.

Safranbolu ilçesindeki bir restoranın içinden geçen derede de taşkın meydana geldi. Taşan dere yüzünden restorandaki masa ve sandalyeler suya teslim oldu.

Restoran işletmecisi Alaatttin Dizdar, gazetecilere, kurtarabildikleri malzemeleri taşıdıklarını ifade etti.

Safranbolu Tarihi Çarşı bölgesinde de bazı iş yerlerini su bastı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Ayancık'ta aşırı yağış sonucu mahsur kalan bazı vatandaşlar için 2 hava aracının görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, Sinop AFAD'dan 2 araç ile 6 personelin çalışmalarda yer aldığı, Tokat AFAD İl Müdürlüğünden 3 personel, bir araç, bir bot ve 2 motopomp, Samsun AFAD İl Müdürlüğünden 10 personel, 2 araç personelin de görevlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Bunlara ek olarak, Ordu'da ihtiyaten bulunan 13 personel, 5 araç, 2 botun da çalışmalara destek vermek üzere yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgiye göre, Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir." bilgisi verildi.

Sinop Türkeli Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı, bölgedeki çalışmalara, karayollarından 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyderin katıldığı aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin su boşaltma çalışmaları yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Bartın'da başlayan aşırı yağış sonucu yaşanan sel ve heyelanla ilgili de bilgi verildi.