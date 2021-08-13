Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Battalgazi Mahallesi’nde, vatandaşlar ile Suriyeliler arasında çıkan ve Emirhan Yalçın isimli bir Türk vatandaşının öldüğü kavga sonrası sosyal medyada örgütlenerek bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, yabancı uyruklulara ait iş yerleri ile araçlarına zarar verirken, halkın büyük çoğunluğu provokasyona gelmedi. Olaylar emniyet güçleri tarafından kısa sürede bastırıldı.

GERÇEK DIŞI PAYLAŞIM

Bir yandan olayları bastıran güvenlik güçleri, diğer yandan sosyal medyada konuya ilişkin yürütülen algı operasyonlarına geçit vermedi. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Altındağ ilçemizde 10 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları ve bölgedeki ızrar olaylarına karıştıkları tespit edilen 76 kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahısların 38’inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma, ticareti vb. suçlardan kaydı bulunmaktadır. Halkımızın sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemesi ve güvenlik güçlerimize yardımcı olması önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

YAĞMALAMAK İÇİN GELDİLER

Öte yandan, güvenlik güçleri tarafından bölgedeki olaylara karıştığı tespit edilerek yakalanan kişilerden bazılarının, olayın yaşandığını mahallenin sakini olmadığı, sırf ev ve iş yerlerini yağmalamak ve talan etmek için geldikleri öğrenildi. Provokatörlerin tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü de kaydedildi.

55 BİNE YAKIN MESAJ

Kavga sonrası bir kesim, sosyal medya paylaşımlarıyla vatandaşı kışkırtarak gerginliğin tırmanması ve olayların büyümesi için uğraşırken, vatandaşların büyük bir bölümü ‘sağduyu’ çağrısı yaparak birbirini sakin olmaya davet etti. Sosyal medyada “Altındağ” etiketiyle gündeme gelen olayın, herkese farklı lanse edildiğini ve provokasyon amacıyla kullanıldığını gören vatandaşlar, aynı etiket altında paylaşımlarda bulundu. Ayrıca “Provokasyona gelme” etiketi de sosyal medya gündeminde yer bulurken, bu etiket kullanılarak 55 bine yakın mesaj paylaşıldı.

YARALANAN ÇOCUĞU PAYLAŞTI

Altındağ’daki olaylar sürerken, itidal çağrısı yapan isimlerden biri de Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık oldu. Önceki gün akşam saatlerindeki saldırılarda yaralanan sığınmacı küçük bir çocuğun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Kınık “Hangi töremizde gece vakti insanların evlerini taşlamak var? Pek çok sığınmacı bize ulaştı ve çocuklarının canından endişe ettiklerini, korktuklarını ifade etti. Bu davranışlar ne hukuka ne ahlaka ne insanlığa sığar. Yapmayın. Bakın bu yavru masum, bizim misafirimiz, namusu canı bize emanet. Camdan gelen taşla yaralanmış, şimdi ambulansla aldırıyoruz. Yapmayın” dedi. Kınık, çocuğun hastanede tedavi altına alındığını da aktardı.

Altındağ’daki bıçaklı saldırının zanlıları cezaevine gönderildi Başkentin Altındağ ilçesinde önceki gece karıştıkları bıçaklı kavgada iki kişiyi yaralayarak birinin ölümüne sebep olan yabancı uyruklu Y.A.A. ve A.M.A., “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Valiliğinden Altındağ’daki kavgayla ilgili açıklama Ankara Valiliği, dün akşam saatlerinde Altındağ’da iki grup arasında meydana gelen kavgaya ilgili bir açıklama yayımladı.