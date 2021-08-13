Olay yerinde inceleme yapan polisin, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor. Emre Erciş’in arkadaşı Akif Şükür, hastanede bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırının, Erciş’in 9 yaşındaki kızını annesinin yanına bırakmaya giderken yaşandığını söyledi. Şükür “Sanırım birisi arkadan motorla yaklaşmış, arkadan mermiyi silahın ağzına verme sesini duymuş. Erciş geri döndüğünde önce sol ayağına ateş edilmiş, sonra sağ ayağına ateş edilmiş. Sol ayağındaki sıyırıp çıkmış, bir yaralanması yok. Sağ bacak diz kapağı altından kaval kemiğinde kırık var. İçeride mermi yok. Doktorlar gerekli hazırlığı yaptı, ameliyata alınacak. Büyük bir şeyi yok, hayati tehlikesi bulunmuyor” bilgisini verdi.
Emre Erciş’e silahlı saldırı
13.08.2021 - 06:44 | Son Güncelleme: 13.08.2021 - 06:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazeteci Emre Erciş’e, Silivrikapı’daki evinin yakınında kendisine yaklaşan motosikletteki kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Erciş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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799685 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/799685.aspx
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