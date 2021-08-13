Türkiye'de koronavirüse karşı aşılanma süreci hızla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir müjdeyi daha duyurdu.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, düşük riskli il sayısının 22'ye yükseldiğini söylerek, "ISPARTA, Mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı %75’in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı.
'BioNTech aşıları Delta varyantına karşı yüzde 42 etkili' ABD’de yapılan bir araştırmada, mRNA aşılarının, özellikle de Pfizer/BioNTech aşılarının koronavirüsün Delta varyantına karşı fazla etkili olmadığı ortaya çıktı.