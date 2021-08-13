Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi yaşanan sel felaketinin ardından yaralarını sarmaya devam ediyor. Yaşanan selle yıkılan 8 katlı binada eşi ve 3 kızı bulunan Mustafa Avcı, enkaz çalışmalarını izleyerek iyi haberi bekliyor.

8 KATLI BİNA YERLE BİR OLDU

Bozkurt ilçesinde yaşanan sağanağın ardından Ezine Çayı taşmış ve şehir merkezi sular altında kalmıştı. Vatandaşlar selden kurtulmak için binaların çatılarına çıkarak kurtulmayı bekledi. Ancak çok sayıda vatandaşın bulunduğu ve Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı bina sel nedeniyle çöktü. Çöken binanın içerisinde bulunan vatandaşlardan ise halen haber alınamadı.

MÜJDELİ HABERİ BEKLİYOR

Sel sularına teslim olan binada yakınları bulunan vatandaşlar ise yapılan arama kurtarma çalışmalarından gelecek haberi bekliyor. Çöken binada eşi ve 3 kızının olduğunu söyleyen Mustafa Avcı’da 3 gündür uyumadan çalışmalardan gelecek umutlu haberi bekliyor.

Kastamonu Bozkurt'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.

AFAD açıkladı! Kastamonu'dan acı haber AFAD sel nedeniyle Kastamonu’da 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bartın’da kaybolan 1 vatandaş için ise arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra en zorlu geceyi geçiren vatandaşların, acı bekleyişleri de hala sürüyor. Yıkılan binalarda ekiplerin arama çalışmasını gözüyaşlı takip eden aileler, yakınlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.