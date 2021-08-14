Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yanındaki arkadaşıyla beraber vatandaşı darbeden eski başkanın engelli ve o esnada alkollü olduğu belirtilen şahsı yere düşürdükten sonra da tekmeler atmasına ilişkin görüntüler âdeta görenleri şoke etti. Olaya ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından Aydın’da günün konusu hâline gelen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada kendisini savunan İyi Partili Yusuf Vural “Daha önce benim MHP’den ayrılmam üzerine ‘Yanlış yaptın, eskiden silah sıktığımız kişilerle sen kol kola yürüyorsun’ diye eleştirmişti. Buna ses etmedim. Dün akşam da bana ‘PKK yalayıcıları’ deyince eskiden kalma etkinin de tepkisi ile sinirlerime hâkim olamayarak vurdum" diye konuştu.

İYİ Parti'den CHP'ye adaylık cevabı CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun “Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu” açıklaması tartışılmaya devam ederken, ittifak ortağı İyi Parti’den cevap geldi.