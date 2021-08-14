Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."

Kastamonu'da bir kadına ait ceset sahile vurdu Sel bölgesinden kahreden haberler gelmeye devam ediyor. Sel felaketinde en çok can kaybının yaşandığı Kastamonu'da bir kadın cesedi sahile vurdu.

Rize'de Ağaran Şelalesi taştı, yollar kapandı Rize Çayeli'nde başlayan sağanak sebebiyle derelerde su seviyesi yükselirken, yollarda su birikintileri oluştu, araçlar güçlükle ilerledi. Etkili yağışla birlikte Ağaran Şelalesi taştı, yol ulaşıma kapandı.